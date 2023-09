Momenti di panico lungo via Crispi, nel centro di Agrigento. Un pullman carico di persone ha preso improvvisamente fuoco mentre era in marcia. L’autista accortosi del fumo ha arrestato la marcia, e aiutato da un vice ispettore di Polizia aggregato alla Questura di Agrigento hanno fatto evacuare e messo in salvo i passeggeri e hanno cercato di spegnere le fiamme con un estintore, ma in poco tempo l’incendio ha avvolto il pullman.

Sul posto sono giunti tempestivamente una squadra di vigili del fuoco del comando provinciale di Agrigento, che si sono occupati di spegnere il rogo. L’incendio sarebbe stato causato da un cortocircuito. Disagi nella viabilità con le auto incolonnate nel traffico per diversi minuti.