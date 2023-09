Automobili parcheggiate in spazi dedicati ai ciclomotori, altre ancora sulle strisce blu senza però il ticket oppure in doppia fila a chiudere l’uscita ad altri veicoli. E ancora scooter lasciati sopra i marciapiede in barba ai divieti. Gli agenti della polizia locale di Agrigento hanno effettuato ieri mattina un vero e propio blitz nel centro città.

In poche ore sono state oltre sessanta le multe elevate dai vigili urbani tra piazza Aldo Moro, Porta di Ponte e via Empedocle. Raffica di contravvenzioni anche di fronte il liceo classico dove soprattutto gli scooter erano parcheggiati sui gradini e non gli appositi spazi.