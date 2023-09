Il Comune di Campobello di Licata comunica l’orario di apertura e chiusura dell’Ufficio Vitivinicolo. Eccolo: da lunedì a venerdì, dalle ore 8 alle ore 14, presso i locali dell’Ufficio Tecnico Comunale; dalle ore 14,30 alle ore 18,30, presso i locali comunali di via Trieste; Sabato: dalle ore 9,30 alle ore 13,30, in via Trieste; Domenica: dalle ore 8 alle ore 14, presso l’Ufficio Tecnico Comunale. Il calendario è valido sino al mese di ottobre.

Per informazioni rivolgersi agli impiegati Calogero Aronica e Calogero Turco.

GIOVANNI BLANDA