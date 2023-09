Apprendo proprio in questo momento dalla stampa, che l’assessore all’agricoltura SAMMARTINO ha autorizzato il prelievo di DUE MILIONI di metri cubi D’ACQUA dalla DIGA S.GIOVANNI di NARO per portarli a LICATA.

Mi auguro che siano solo ” delle semplici notizie ” e che non ci sia di fatto niente di CONCRETO perché diversamente sarebbe davvero “UN BRUTTO COLPO BASSO” a discapito di TUTTI GLI AGRICOLTORI NARESI.

Nella qualità di Presidente della commissione Agricoltura del comune di Naro non ne’ so’ proprio niente,subito mi metterò in contatto con il Sindaco della mia città Maria Grazia Brandara – Sindaco di Naro per accertare la veridicità della notizia ed incominciare eventualmente a organizzare incontri con i produttori naresi per informarli della situazione ed attivare ogni FORMA CIVILE DI PROTESTA.

L’ Assessore SAMMARTINO non può scatenare una “GUERRA TRA POVERI” a discapito dei naresi,perché invece non da’ un’ACCELLERATA

al completamento della DIGA GIBBESI che è da una ” VITA” in costruzione è sempre oggetto di CAMPAGNA ELETTORALE.

CITTADINI,PRODUTTORI NARESI VI TERRÒ SEMPRE AGGIORNATI DELL’ EVOLVERSI DELLA SITUAZIONE!

LICATA CALOGERO SINDACALISTA E CONSIGLIERE COMUNALE