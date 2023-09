Infortunio sul lavoro ad Agrigento. Un operaio addetto alla manutenzione dei contatori idrici è rimasto ferito dopo essere caduto da un muretto posto a due metri di altezza. L’uomo è finito in una intercapedine e lì è rimasto intrappolato fino al provvidenziale intervento dei vigili del fuoco del comando provinciale di Agrigento.

Il fatto è avvenuto tra via Acrone e via Dante. A lanciare l’allarme sono stati alcuni residenti della zona. Sul posto sono intervenuti i pompieri che sono riusciti a liberare l’uomo. Poi il trasferimento in ambulanza all’ospedale San Giovanni di Dio. L’operaio ha riportato diversi traumi ma per fortuna non è in pericolo di vita.