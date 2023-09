L’Istituto Regionale del Vino e dell’Olio, nell’ambito delle attività promozionali dei vini della Regione siciliana, parteciperà con una delegazione di aziende alla XXVI Edizione della manifestazione SELEZIONE ITALIA che avrà luogo l’11 settembre pv a Vienna in Austria. Scopo dell’iniziativa è quello di fare incontrare i produttori con operatori austriaci e slovacchi, importatori, distributori, agenti, titolari di ristoranti, enoteche e negozi alimentari, sommelier e giornalisti di vino. Sarà creato un “focus” in una sala denominata “Sicilia”, dove si presenteranno le aziende partecipanti con i loro vini.

L’enologo Gianni Giardina terrà una Masterclass, con la presentazione delle Aziende presenti e di un loro vino. Nel catalogo espositori sono inserite tutte le aziende siciliane, i loro contatti e una descrizione sintetica in tedesco dei vini in degustazione. La manifestazione viene organizzata da 13 anni da Christian Bauer – Wein & Kultur presso l’Hotel Regina – Hotel 4 stelle situato al centro di Vienna. L’evento viene realizzato in collaborazione con l’Associazione Sommelier di Vienna e della Slovacchia e la OGZ Osterreichische Gastronomie-Zeitung, rivista per il canale Horeca (40.000 esercizi abbonati). Per coinvolgere operatori qualificati è stata organizzata una massiccia campagna di comunicazione, l’evento è inserito sui social media e sono stati consegnati 3 inviti a 1200 operatori selezionati.

Le aziende coinvolte sono Al Feú, Terra Dives, Planeta, Abbazia Santa Anastasia, Lombardo Vini, CVA Cantina Canicattí e Tenute Gigliotto