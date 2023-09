Con decreto sindacale è stata rinnovata l’indicazione dell’area dei rifiuti solidi urbani di deposito temporaneo, sita lungo il viale della Divina Commedia, per la durata di un anno. I rifiuti prima saranno collocati in zona, poi saranno depositati negli appositi contenitori, posti lungo il viale. Il Comune, inoltre, ha l’aggiudicato in via definitiva l’appalto del servizio di conferimento, smaltimento e recupero dei rifiuti solidi urbani da raccolta differenziata frazione biodegradabile (umido), per euro 140 a tonnellata

Giovanni Blanda