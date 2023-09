Un incidente stradale si è verificato nel quartiere balneare di San Leone, ad Agrigento.

Un quarantottenne agrigentino alla guida di uno scooter ha investito una coppia di Favara – 68 anni e 72 anni – mentre attraversava la strada. Il fatto è avvenuto lungo Viale dei Giardini, nei pressi del locale “Il dollaro”.

Il conducente del motore si è subito fermato a prestare soccorso ai coniugi. Sul posto sono intervenuti i carabinieri della Radiomobile e il personale sanitario che ha trasferito in ospedale la coppia per le cure necessarie. Per il quarantottenne al momento è scattata solo una sanzione amministrativa ma sono in corso accertamenti per fare luce sulla dinamica di quanto accaduto.