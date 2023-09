“La sanità siciliana continua a essere al centro di scandali, disservizi, colpevoli ritardi e condizionamenti dettati da interessi illeciti. L’ultimo in ordine di tempo è quello sulle liste d’attesa: lo denunciamo da tempo, già lo scorso 19 aprile avevo presentato un’interrogazione rivolta al presidente della Regione Renato Schifani e all’assessore alla salute Giovanna Volo chiedendo di sapere perché la Sicilia non aveva utilizzato ben 165 milioni di euro dei circa 500 milioni stanziati per ridurre i ritardi nelle liste d’attesa. Adesso il governo regionale sembra improvvisamente ‘svegliarsi’, ma non basta: i responsabili devono rispondere del loro operato e devono assumersi le loro responsabilità”. Lo dice Michele Catanzaro, capogruppo del Pd all’Ars. “Chiediamo all’assessore Volo – continua Catanzaro – di rispondere punto su punto nella seduta d’aula di martedì, quando è già prevista la discussione della rubrica Salute, in merito all’interrogazione del Pd e a ciò che sta emergendo in queste ore in merito agli scandali della sanità siciliana. Il diritto alla salute deve essere garantito sempre e comunque a tutti i siciliani”.