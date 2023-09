Non ci sono dubbi sulla natura dolosa dell’incendio che la scorsa notte ha distrutto due automobili parcheggiate in via Napoli, a Porto Empedocle. Si tratta del secondo rogo nel giro di pochi giorni. A bruciare, questa volta, una Opel Astra di proprietà di una disoccupata trentaquattrenne e una Citroen C3 intestata ad una trentenne. Le fiamme hanno anche provocato danni alla vetrata di una rosticceria della zona.

Lanciato l’allarme sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco del comando provinciale di Agrigento. Presenti anche i carabinieri della locale stazione e i militari della Compagnia di Agrigento. A pochi metri di distanza dal rogo è stata rinvenuta una bottiglietta in plastica contenente benzina. La procura di Agrigento ha aperto un fascicolo d’inchiesta. Al via le indagini per risalire ai responsabili e fare luce sull’accaduto.