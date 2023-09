Si è appena concluso un weekend brianzolo pieno di soddisfazioni per Forza del Popolo, che chiude con anticipo la raccolta delle firme necessarie per la presentazione della candidatura del suo segretario generale, l’avvocato Lillo Massimiliano Musso, che potrà così partecipare all’elezione suppletiva per il Senato per colmare il vuoto lasciato dalla recente scomparsa di Silvio Berlusconi. Il termine per la presentazione della documentazione presso la Corte d’Appello di Milano è il 18 di settembre. Ora per FdP inizia la seconda fase, quella degli appuntamenti della campagna elettorale vera e propria.

Il calendario degli appuntamenti elettorali è sempre in aggiornamento, ecco quelli fissati finora:

16 settembre

Ore 10.00 – 12.00 LISSONE

Ore 16.00 – 18.00 SEREGNO

Ore 18.00 – 20.00 CARATE BRIANZA

17 settembre

Ore 10.00 – 13.00 CESANO MADERNO Ore 16.00 – 18.00 BRUGHERIO

Ore 18.00 – 20.00 da definire

22 settembre

LISSONE

SEREGNO

CARATE BRIANZA

23 settembre

CONVEGNO ONLINE

DI PRESENTAZIONE DEL PROGRAMMA

Forza del Popolo

24 settembre

CESANO MADERNO

29 settembre

VIMERCATE

30 settembre

MONZA

1 ottobre

DESIO

6 ottobre

CARATE BRIANZA

7 ottobre

VIMERCATE

8 ottobre

SEREGNO

13 ottobre

SEREGNO

14 ottobre

CARATE BRIANZA

15 ottobre

MONZA

20 ottobre

MONZA DESIO