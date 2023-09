“Ampliare fino a sei mesi la campagna antincendio con

conseguente incremento fino a 151 giornate del lavoro degli addetti ,

per come prevederebbe secondo quanto apprendiamo dai social un disegno

di legge presentato all’Ars dal gruppo di fratelli d’Italia, è

certamente un primo passo verso la tanto attesa riforma del settore.

L’antincendio si fa però con una cura complessiva del territorio che

preveda anche interventi contro il dissesto idrogeologico e di

ripristino, perché i cambiamenti climatici incendi, ma non solo”: Lo

dicono il segretario generale della Flai Cgil Sicilia, Tonino Russo e il

segretario regionale Flai Giuseppe Di Franco. ”Come sindacato-

aggiungono- auspichiamo che adesso si apra un confronto serrato col

governo che conduca a una riforma complessiva che miri alla salvaguardia

dell’ambiente in tutti i sensi, dagli incendi alle frane, a una

forestazione produttiva, alla lotta al dissesto idrogeologico. Con una

riorganizzazione- sottolineano- che coinvolga anche i lavoratori che,

secondo la proposta di Flai, Fai e Uila devono essere organizzati in due

contingenti, operai a tempo indeterminato e 151 giornate, con nuove

assunzioni che assicurino anche un ricambio generazionale”.