I carabinieri del nucleo Operativo e Radiomobile hanno denunciato, in stato di libertà, alla Procura della Repubblica di Agrigento, un ventiquattrenne, disoccupato, di Favara, per guida in stato d’ebbrezza.

Il giovane è stato sorpreso alla guida dell’auto, in viale Cannatello, con un tasso alcolemico di 1,57 g/l. Quale sanzione accessoria gli è stata, naturalmente, ritirata la patente di guida.