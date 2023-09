Il settore comunale Politiche sociali eroga il Bonus figlio di mille euro, entro i limiti dello stanziamento di bilancio regionale disponibile, in favore delle famiglie dei bambini nati o adottati a decorrere dal primo gennaio fino 31 dicembre. In particolare, per i bambini nati dal primo gennaio al 30 giugno (primo semestre 2023), la domanda dovrà essere presentata entro e non oltre il 15 settembre. Sono previsti altri due steep: il 27 ottobre e il 26 gennaio 2024. Possono presentare istanza per la concessione del bonus un genitore o, in caso di impedimento legale di quest’ultimo, uno dei soggetti esercenti la potestà parentale.

Giovanni Blanda