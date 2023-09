Cambio al vertice della Compagnia carabinieri di Piazza Armerina (Enna). Il capitano Fabio Armetta, ufficiale con alle spalle una lunga esperienza nell’ambito dell’organizzazione territoriale dell’Arma, è il nuovo comandante. Prende il posto del capitano Emanuele Grio, trasferito al comando della Compagnia di Benevento dopo quattro anni di permanenza nella città dei mosaici. Il capitano Armetta arriva a Piazza Armerina dopo aver retto per tre anni la Tenenza di Favara, in provincia di Agrigento, dove si è occupato di indagini in materia di pubblica amministrazione e di criminalità organizzata. E’ stato, inoltre, comandante del Nucleo operativo e radiomobile della Compagnia di Cesena. Quarantasei anni, originario di Palermo, ha frequentato il 56° corso applicativo presso la Scuola ufficiali carabinieri di Roma, e il corso di Diritto internazionale presso il Center of Exellence for Stability Police Units di Vicenza (CoESPU). Ha conseguito la laurea in Scienze della sicurezza pubblica e sociale alla facoltà di Scienze politiche e internazionali di Firenze