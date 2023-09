I ladri hanno rubato alcuni attrezzi ai vigili del fuoco a Palermo. I pompieri erano intervenuti per salvare un’anziana che era svenuta in casa in via Campolo. Hanno utilizzato un tranciatore e una moto sega per salvare la donna che non dava più risposte ai parenti e ai vicini. I vigili del fuoco dopo l’intervento avevano riposto gli attrezzi dentro il mezzo di soccorso. Qualcuno, come hanno visto gli agenti di polizia grazie alle immagini dei sistemi di videosorveglianza, ha aperto il mezzo e si è portato via in pochi secondo i due attrezzi utilizzati dai pompieri per salvare la donna.