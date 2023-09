Determina dirigenziale relativa ai lavori per la costruzione della palestra nella scuola media statale “Giuseppe Mazzini”. Affidamento diretto dei servizi tecnici e aggiudicazione. I lavori sono stati aggiudicati all’ingegnere Giovanni Gibella che ha offerto il ribasso del 46,42 per cento sull’importo a base d’asta di euro 87.205,27, e, pertanto, per l’importo di euro 46.724,54 oltre iva ed oneri previdenziali. Il provvedimento del Comune di Campobello di Licata è trasmesso al Commissario straordinario Teresa Burgio, segretario generale Luigi Lazzaro, Ufficio Contratti e Servizi interessati.

Giovanni Blanda