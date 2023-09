Lavori di manutenzione straordinaria degli immobili comunali a Campobello di Licata nonché aggiudicazione e dichiarazione di efficacia alla ditta Edimalt di Matina Giovanni, di San Gregorio di Catania. La ditta ha offerto il ribasso percentuale del 27,38 per cento sull’importo a base d’asta di euro 24 mila. Pertanto, l’importo netto è di euro 17.428,80 otre 5 mila euro per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso e per un importo complessivo di euro 22.428,80 oltre iva. La determina dirigenziale è stata trasmessa al Commissario straordinario Teresa Burgio, al segretario generale, all’ufficio contratti e ai servizi interessati.

GIOVANNI BLANDA