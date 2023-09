Restano impigliati con il gommone sugli scogli nelle acque del mare di San Leone. Disavventura questo pomeriggio per una coppia di turisti. La sala operativa della Capitaneria di Porto di Porto Empedocle ha ricevuto la richiesta di soccorso. A dare un primo soccorso sono stati due bagnini dello stabilimento balneare Borgo Santulì che a bordo di un pedalò hanno raggiunto i due. Poco dopo è giunta sul posto una motovedetta della Guardia Costiera che, la messa in sicurezza, ha scortato il diportista verso il porto di Porto Empedocle. Per fortuna non si registrano feriti.