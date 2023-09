Sono stati sorpresi a rubare venti chilogrammi di rame nei locali dell’ex centro commerciale Edera di Cammarata. I carabinieri della locale Compagnia hanno denunciato per furto un ventunenne disoccupato e uno studente di quattordici anni. Entrambi sono di San Giovanni Gemini.

I due giovani sono stati pizzicati dai carabinieri mentre stavano caricando l’automobile di cavi e tubi in rame per un peso complessivo di quasi venti chili. Non hanno fatto in tempo a scappare. I militari dell’Arma li hanno subito bloccati e identificati. Per entrambi è scattata la denuncia a piede libero.