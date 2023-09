I carabinieri del Nucleo Ispettorato del Lavoro hanno denunciato e sanzionato un imprenditore, titolare di un cantiere ferroviario sulla tratta Agrigento-Porto Empedocle, per alcuni irregolarità legate alla sicurezza dei lavoratori. I militari dell’Arma, unitamente agli ispettori della Regione, hanno eseguito un controllo sul cantiere nell’ambito dell’operazione “Safety First”. Gli accertamenti di questo tipo si sono intensificati dopo la tragedia di Brandizzo che è costata la vita a cinque operai travolti da un treno.

Al titolare della ditta, in particolare, vengono contestate diverse violazioni: omissione della collocazione dei parapetti sui ponteggi; il non aver installato i servizi igienici; di non aver presentato il progetto per l’installazione del ponteggio e di non aver redatto il documento tecnico con i pianti di montaggio. Per questo motivo l’imprenditore è stato denunciato. Nei suoi confronti anche una sanzione di diverse migliaia di euro.