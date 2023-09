“Non avevamo dubbi che il Governo, ed in particolare il Presidente Schifani e l’assessore Falcone di cui conosciamo la sensibilità per questo tema, si sarebbe adoperato per reperire i fondi necessari ad avviare il servizio ASACOM (Assistenti per l’Autonomia e la Comunicazione, ndr) per gli studenti con disabilità delle scuole siciliane.

Soprattutto nella provincia di Siracusa, dove fino a poche ore dall’inizio dell’anno scolastico non è stato possibile avviare le procedure, questo problema è particolarmente sentito.

Il servizio potrà ora per fortuna essere avviato, garantendo a tutti gli studenti con disabilità tutto quanto necessario perché possano godere del sacrosanto diritto allo studio.”

Lo ha dichiarato il deputato di Forza Italia Riccardo Gennuso, commentando la notizia diffusa dalla Presidenza della Regione circa la disponibilità di sei milioni di euro per il servizio.

Gennuso era intervenuto proprio ieri sull’argomento, chiedendo un’apposita discussione in Commissione all’ARS.