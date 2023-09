Due licenze edilizie sono state concesse dal Comune di Campobello di Licata. Questi i nominativi: Francesco Incardona, per la costruzione di una cappella gentilizia composta da 15 loculi e 6 cellette per ossari; Maria Fiorello, sanatoria amministrativa per variazioni al prospetto, destinazione di una parte per pianoterra, e diversa distribuzione interna, a precedente concessione edilizia, per il fabbricato sito in via Guglielmo Marconi.

Giovanni Blanda