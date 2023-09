“Sul Ponte nello Stretto, le ferrovie e le strade si gioca la grande scommessa della infrastrutturazione della Sicilia. Matteo Salvini sta facendo moltissimo per assicurare risorse per oltre 28 miliardi tra opere stradali e ammodernamento della rete ferroviaria. Per questo come Lega-Prima l’Italia siamo impegnati in prima linea per convincere i siciliani delle straordinarie occasioni che l’Isola avrà grazie al lavoro del ministro Salvini. Domani alla festa della Lega che si terrà a Caltanissetta porteremo risultati concreti. Sul fronte dell’Autonomia differenziata, invece, siamo certi che la concertazione obbligatoria porterà ad un rafforzamento delle prerogative statutarie della Sicilia con il riconoscimento delle risorse necessarie sul fronte del prelievo fiscale e dal pieno superamento degli svantaggi derivanti dalla insularità”. Lo afferma Marianna Caronia, capogruppo della Lega-Prima l’Italia all’Assemblea regionale Siciliana.