In azione a Campobello di Licata vandali e teppisti. Incivili sono stati all’opera in Piazza Largo Martiri di Modena, zona a ovest del centro abitato, ed hanno deturpato ed imbrattato delle grandi pietre dipinte e decorate. Un segmento dell’emergenza sociale della nostra epoca. Persone di buona volontà, dopo essersi accorte dell’atto vandalico, hanno prontamente le autorità, in assenza dell’amministrazione pubblica, da poco esautorata da una sentenza amministrativa regionale. Per il pronto intervento di volontari, subito dopo, le opere sono state ripristinate.

I residenti in zona nonché molti cittadini, hanno espresso tutto il loro disprezzo per quanto accaduto.

Non è la prima volta che la piazza viene presa di mira da ignoti scalmanati, appellati, ironicamente, ” angioletti della notte”

Sul finire del mese di agosto di due anni addietro, malavitosi cosparsero di olio usato le panchine ed i viali della piazza. Un atto inaudito. Grazie al senso civico di alcune persone di buona volonta’, fu eseguito un intervento di bonifica dell’area maltrattata. Per la civica amministrazione di allora, in azione non furono “cittadini, ma bestie non meritevoli di alcun rispetto”.

Giovanni Blanda