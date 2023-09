Il Comune di Menfi a fronte dell’entrata in vigore della L. n. 27/2012, procedeva alla ricognizione del servizio farmaceutico ed istituiva una nuova IV sede farmaceutica, volta a servire la popolazione residente nelle zone extra urbane del Comune. A seguito di ciò, il Dipartimento di Pianificazione Strategica indiceva un concorso pubblico straordinario per il conferimento di 222 sedi farmaceutiche di nuova istituzione e/o vacanti nella Regione Siciliana, tra le quali rientrava anche la quarta sede farmaceutica del Comune di Menfi.

A tale concorso partecipavano in forma associata le Farmaciste D.G.R., A.M. e S.C.R., le quali a seguito dell’espletamento del IV interpello risultavano aggiudicatarie della quarta sede farmaceutica del Comune di Menfi. Tuttavia, le Farmaciste D.G.R., A.M. e S.C.R., comunicavano all’Asp di Agrigento l’impossibilità di poter procedere all’apertura della farmacia nell’aria assegnata a causa della mancanza, nella relativa zona, di locali idonei ad ospitare la nuova sede farmaceutica.

Nel 2023, l’Assessorato Regionale, in forza del proprio potere sostitutivo, nominava un Commissario ad acta in sostituzione del Consiglio Comunale del Comune di Menfi, onde procedere all’approvazione della “Revisione biennale della pianta organica del Comune di Menfi – anno 2022”, con cui veniva operata una nuova ricognizione territoriale delle tre sedi farmaceutiche preesistenti e l’istituzione di una quarta sede farmaceutica destinata a servire la popolazione residente nella zona nord della Via Marrione.Di conseguenza, le Farmaciste assegnatarie della IV sede iniziavano i lavori per l’apertura della Farmacia.

Frattanto, la Farmacia Li Volsi, difesa dall’Avv. Lucia Di Salvo, lamentando un asserito pregiudizio discendente della nuova pianta organica del servizio farmaceutico comunale intraprendeva un’azione giudiziaria innanzi al TAR –Palermo. Avverso la suddetta azione si costituiva in giudizio L’Assessorato delle Autonomie Locali e della Funzione Pubblica onde ottenere il rigetto del ricorso proposto. Tuttavia, tale ricorso, non veniva notificato alle titolari della IV sede urbana del Comune di Menfi, le quali al fine di tutelare i propri diritti hanno conferito il mandato difensivo agli Avv.ti Girolamo Rubino e Impiduglia Giuseppe, che hanno presentato un atto di intervento ad opponendum nel giudizio instaurato dalla Farmacia Li Volsi.

In particolare, gli Avv.ti Rubino e Impiduglia, nel proprio scritto difensivo, oltre a rilevare l’infondatezza del ricorso, evidenziavano la sussistenza di un interesse concreto e attuale delle Farmaciste intervenienti ad opporsi all’accoglimento del ricorso proposto dalla Farmacia Li Volsi, in quanto i provvedimenti relativi alla determinazione dei confini delle sedi farmaceutiche incidono sulla posizione giuridica dei titolari delle farmacie. Ebbene, il TAR-Palermo, con sentenza del 11.09.2023, condividendo le argomentazioni difensive sostenute degli Avv.ti Rubino e Impiduglia nell’interesse delle intervenienti, ha rilevato come la finalità della nuova normativa inerente al rapporto tra servizio farmaceutico e popolazione è quella di assicurare una più capillare presenza ed equa distribuzione delle farmacie sul territorio, nonché di garantire l’accessibilità del servizio farmaceutico anche ai cittadini residenti in aree scarsamente abitate.

Pertanto, con la predetta pronuncia il TAR- Palermo ha rigettato il ricorso proposto dalla Farmacia Li Volsi, ed altresì, ha condannato quest’ultima al pagamento delle spese processuali sia in favore delle Farmaciste intervenienti che dell’Assessorato Regionale delle Autonomie Locali e della Funzione Pubblica.