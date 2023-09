E’ morto per strada mentre si trovava in auto. Ha avuto il tempo di uscire dalla vettura si è seduto sul marciapiede di corso Umberto a Ficarazzi e ha chiesto aiuto.

Nonostante l’arrivo dei soccorsi per lui non c’è stato niente da fare. E’ stato stroncato da un malore un 33enne che abitava a Villabate, alle porte di Palermo: Pietro Storniolo, padre di tre figli con un altro in arrivo, era sposato ed era un muratore. Ha accusato il malore che si è rivelato fatale mentre tornava a casa, al termine di una giornata lavorativa.

Gli inutili soccorsi

A prestare soccorso è subito stata una donna che ha chiamato il 118. Sul corso di Ficarazzi è così giunta un’ambulanza, i sanitari hanno praticato il massaggio cardiaco provando a rianimare il 33enne, ma ogni tentativo è caduto nel vuoto e non è rimasto che accertare il decesso. Una notizia che ha gettato nello sconforto la comunità di Villabate, dove in tanti conoscevano Storniolo.

Decine i messaggi di cordoglio e grande incredulità sui social: “Oggi ci svegliamo in lacrime – scrive sui un amico – un padre di famiglia, un grande lavoratore, non c’è più e noi siamo qui a dirti che non ti dimenticheremo mai”. “Anche tu sei diventato angioletto – scrive Miri – proteggi alla tua famiglia e tua moglie, non riusciamo a crederci che non ci sei più, riposa in pace”.