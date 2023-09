Litiga con la compagna, la colpisce con violenza e all’arrivo dei carabinieri si scaglia anche contro di loro. Un agricoltore di 43 anni è stato arrestato dai militari dell’Arma con l’accusa di maltrattamenti in famiglia, lesioni e resistenza a pubblico ufficiale. L’uomo, in attesa della convalida del provvedimento, è stato posto ai domiciliari. Il fatto è avvenuto sabato sera in un’abitazione nel centro di Naro.

L’agricoltore dopo aver litigato con la compagna l’avrebbe colpita più volte. Sono stati alcuni vicini a chiamare le forze dell’ordine. L’uomo, ormai fuori controllo, si sarebbe scagliato anche contro i carabinieri. Dopo le formalità di rito, il 43enne è stato arrestato. Per la donna, soccorsa e medicata, è stato attivato il protocollo “codice rosso” per le vittime di violenza domestica.