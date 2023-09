E’ caduto dalla sua moto e si è accasciato, privo di sensi. Tragedia al motoraduno interprovinciale di moto d’epoca a Scoglitti, in provincia di Ragusa, dove è morto un carabiniere che era in servizio durante l’evento.

L.M, di cinquant’anni sarebbe stato colto da un malore, sul posto il medico legale per eseguire una prima ispezione cadaverica e accertare le cause del decesso. Presenti anche i colleghi della compagnia di Gela, dove prestava servizio, e i carabinieri del comando provinciale. Ad effettuare i rilievi gli agenti della polizia municipale di Vittoria, le indagini per accertare cosa è successo sono in corso. L’area è stata chiusa al traffico.