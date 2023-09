Offese, spintoni, calci e pugni. Una rissa tra due gruppi di persone si è verificata davanti un bar di Corso Umberto, a poca distanza dal municipio di Licata. Almeno cinque i soggetti coinvolti. Tutti sono riusciti a dileguarsi prima dell’arrivo delle volanti del locale commissariato.

A lanciare l’allarme sono stati alcuni presenti che, dopo aver cercato invano di placare gli animi, hanno chiamato il centralino delle forze dell’ordine. Non è ancora chiaro il motivo alla base della zuffa ma tutti i partecipanti sono riusciti a scappare. Un aiuto, in tal senso, potrebbe arrivare dalle numerose telecamere presenti in zona.