Sono entrati in casa di un’anziana a Palermo a due passi dall’ospedale dei Bambini in quattro e l’hanno picchiata perché volevano i soldi, gli orologi e i gioielli. Una notte da incubo per una donna di 79 anni. Gli agenti di polizia sono riusciti ad arrestarli. La donna attorno alle quattro di notte ha sentito che qualcuno stava cercando di buttare giù la porta.

Ha chiamato il 112 e ha chiesto aiuto. I quattro sono entrati in casa, hanno strappato il telefono dalle mani della donna e l’hanno picchiata, strappandole anche i gioielli che indossava. Poi hanno preso soldi, orologi pregiati e preziosi. Per fortuna della donna sono arrivati gli agenti delle volanti di diversi commissariati che sono riusciti a bloccare i quattro uomini che cercavano di nascondersi nelle stanze dell’abitazione. I quattro sono stati arrestati con l’accusa di rapina in concorso. La donna con il volto sanguinante è stata portata in ospedale dai sanitari del 118 all’ospedale Buccheri La Ferla.