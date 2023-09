Sabato 23 Settembre 2023 alle ore 18,30, a cura dell’ANPI di Campobello di Licata e Ravanusa, nell’Auditorium “Carmelo Graci” del Centro Polivalente, ci sarà la presentazione del libro “I miei sette padri” di Adelmo Cervi che sarà presente assieme ad Enzo Corvitto e Francesco Faudone responsabili delle sezionI, Angelo Lauricella presidente provinciale dell’ANPI, Alfonso Buscemi segretario provinciale della CGIL con il coordinamento di Lillo Ciotta. Il libro ripercorre la storia di una grande famiglia antifascista raccontata da un figlio. L’autore è infatti figlio di Aldo Cervi, terzogenito dei sette fratelli fucilati per rappresaglia dai fascisti al poligono di tiro di Reggio Emilia il 28 dicembre del 1943.

Uno sguardo emotivo e al contempo lucido sui tristi eventi che hanno avuto come protagonisti il padre e gli zii, tra i primi a cercare di contrastare il regime fascista unendosi alla Resistenza e pagando con la propria vita quell’atto di coraggio.

Nelle pagine del libro sono descritte le lotte politiche, gli ideali trasmessi di padre in figlio e il desiderio di giustizia sociale.

Chiuderà la serata Tano avanzato che proporrà alcuni frammenti dello spettacolo “Ballata per i fratelli Cervi”. Uno spettacolo che dal 2009 l’artista siciliano porta in giro per l’Italia e che dopo essere approdato a Milano, La Spezia, Firenze, Genova, Pisa e tante altre città del Centro Nord torna in Sicilia.

Con la BALLATA DEI FRATELLI CERVI scritta dal poeta siciliano Ignazio Buttitta, Tano Avanzato restituisce alla memoria una delle pagine più tragiche della guerra partigiana di liberazione.

Uno spettacolo che serve a mantenere vivo il ricordo della Resistenza attraverso la storia di sette fratelli la cui unica vera colpa era stata quella dell’esercizio dell’intelligenza e della ragione.

” Dopo un raccolto ne viene un altro ” disse Alcide Cervi ( il padre dei sette fratelli ) dopo che gli era stata comunicata la morte dei sette figli fucilati dai fascisti il 28 Dicembre del 1943.

Quel raccolto a cui si riferiva Papà Cervi oggi siamo noi, che siamo chiamati ad esercitare quell’intelligenza e quella ragione che è l’unico modo che abbiamo per poterci dire uomini liberi.