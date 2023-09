Solidarietà del Cartello sociale alle vittime dei raid (due nelle ultime settimane) sui vigneti. “Il danneggiamento di un vigneto in territorio di Campobello di Licata, è l’ennesimo episodio che si verifica in provincia nei confronti di questo genere di coltivazione. La rottura dei tiranti di sostegno ai filari del vigneto, tranciati in modo da fare andare sul terreno l’uva da mosto, aveva l’intenzione di provocare una grave perdita economica”. E’ quanto scrive in una nota – fra l’altro -, il Cartello sociale di Agrigento, associazione che assembla diocesi e sindacati, che si stringe attorno alle vittime dell’ennesima intimidazione dal tenore analogo in provincia di Agrigento. Nell’arco dell’ultimo mese sono stati distrutti da balordi ignoti due vigneti in zone diverse del territorio, nelle contrade Favarotta-Musta e Iacopo Filippo.

Giovanni Blanda