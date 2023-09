In merito alla surroga in Consiglio Comunale del consigliere dimissionario Cesare

SCIABARRÀ , FDI Canicattì esprime grande solidarietà e vicinanza al candidato Nardino Di

Stefano candidato nella nostra lista alle ultime amministrative perché da un attenta lettura

della legge in merito al caso specifico apparerebbe senza dubbio che il seggio in esame spetti

alla nostra lista e al nostro candidato Di Stefano . A tal fine porremo in essere tutte le azioni a

sostegno del Di Stefano per far valere il suo e nostro eventuale diritto al seggio in esame

sempre nel rispetto delle Istituzioni , leggi e normative in materia .

La segreteria cittadina di FDI.

*Il segreterio FDI CANICATTI Calogero Drago