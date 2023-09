Un diciottenne empedoclino è stato iscritto nel registro degli indagati per il reato di omicidio stradale in seguito al tragico schianto in cui ha perso la vita Sergio Burgio, operaio di Porto Empedocle. Il giovane era a bordo dell’Honda Sh che si è scontrato con lo scooter Yamaha sul quale viaggiava Burgio. Il 18enne era sprovvisto di patente ed è stato rintracciato all’ospedale di Agrigento dopo essersi allontanato dal luogo dell’incidente.

Il ragazzo, sottoposto a tutti gli accertamenti per rilevare eventuale presenza di droga e alcol, ha riportato la frattura del polso e traumi sparsi. Burgio, operaio edile, stava rientrando a casa nel quartiere Cannelle di Porto Empedocle. Poi lo schianto. Ancora in corso la ricostruzione esatta della dinamica del sinistro.