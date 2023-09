Mortale incidente stradale avvenuto ulla Sp 34 Caltagirone-Santo Pietro. Lo scontro è avvenuto tra una Nissan Alimera, a bordo della quale viaggiava un uomo di 79 anni poi deceduto, e una Peugeout 2008, alla cui guida c’era una giovane donna di Vizzini, che sembra aver riportato ferite lievi ma trasportata in via precauzionale all’ospedale Gravina di Caltagirone, per le cure del caso, dagli operatori del 118 di Mineo. Sul luogo dell’incidente è intervenuta anche una eliambulanza. Sconosciute al momento le esatte cause del grave sinistro.