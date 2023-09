I giudici della seconda sezione penale del tribunale di Agrigento, presieduta da Wilma Angela Mazzara, hanno disposto due condanne per un traffico di droga tra Raffadali e Favara. Otto anni e sei mesi di reclusione sono stati inflitti a un 27enne di Raffadali; quattro anni e sei mesi, invece, ad una 25ennei di Favara. Il sostituto procuratore Giulia Sbocchia, che aveva coordinato le indagini, aveva chiesto 9 anni e 3 mesi per il primo e 9 anni per la seconda.

L’inchiesta nasce dall’operazione dei carabinieri della locale stazione eseguita due anni e mezzo fa. In quell’occasione scattarono cinque misure cautelari. La centrale dello spaccio era stata attivata in Piazza Progresso. Numerosi episodi di cessione di droga – marijuana, hashish e cocaina anche tagliata con la tachipirina – avvenuti in piazza, anche nei confronti di minori, che in pieno giorno si incontravano con gli indagati per procacciarsi la droga.