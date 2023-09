“Oggi ricorre il 33° anniversario dell’assassinio del Beato Rosario Livatino, figlio dalla Canicattì migliore e martire della Giustizia il cui ricordo vive nei nostri cuori ed è scolpito nelle nostre coscienze e nella nostra memoria – dichiara Giancarlo Granata responsabile provinciale del Dipartimento Legalità di Fratelli d’italia.

Il suo sacrificio – continua Giancarlo Granata – è l’esempio di chi ha speso la propria vita con limpidezza e Giancarlodi una Fede indissolubile per il perseguimento dei profondi ideali di Giustizia e per l’affermazione della legalità.

Il suo ricordo – conclude Giancarlo Granata – sia da sempre da monito per un impegno incessante contro le mafie e la lotta alla criminalità organizzata”