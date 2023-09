Palloni, materiale sportivo e tutto quello che serve per giocare una partita di calcio sono stati donati ai bambini del campetto di via Palma, nella periferia ovest di Licata, ristrutturato e dotato di parco giochi per i più piccoli dall’Amministrazione comunale nei primi giorni di settembre.

Alla cerimonia di consegna, oltre al sindaco di Licata Angelo Balsamo e all’assessore alla cultura Salvatore D’Addeo, erano presenti Santino Lo Presti, presidente onorario del Comitato Regionale Sicilia della Lega Nazionale Dilettanti di calcio, Roberta D’Addeo dell’associazione Krisalide e una rappresentanza del Licata Calcio guidata dal mister Pippo Romano.

Felicissimi i bambini del quartiere che hanno potuto scambiare qualche calcio al pallone con gli atleti del Licata Calcio.