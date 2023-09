Il Comune di Campobello di Licata ha nominato la commissione per la redazione di una graduatoria di figure di “Assistenza all’Autonomia e Comunicazione” in relazione alle istanze presentate per il progetto “Sostegno al reddito”, tramite il servizio civico emergenza covid. Questa la composizione della commissione: Salvatore Grasso, Maria Raimonda Cannadoro, Rosaria Maria Santalucia e Domenica Stefania Madonia. Il provvedimento dirigenziale è stato trasmesso – fra gli altri – al segretario generale e ai Servizi interessati .

Giovanni Blanda