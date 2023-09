Raid in un uliveto di proprietà di un architetto cinquantenne, funzionario comunale in un paese dell’agrigentino. Ignoti sono entrati nel fondo agricolo e hanno tagliato ben trenta alberi. Il danno è ingente. È successo in contrada “Quarti Santa Domenica”, nelle campagne di Sciacca. A fare la scoperta è stato l’architetto una volta raggiunto il terreno.

Il funzionario si è poi recato alla stazione dei carabinieri di Caltabellotta e ha denunciato l’accaduto. I militari dell’Arma hanno effettuato un sopralluogo a caccia di elementi utili per risalire ai responsabili. La procura di Sciacca è stata informata e ha aperto un fascicolo d’inchiesta per l’ipotesi di reato di danneggiamento. Nella zona non sarebbero presenti telecamere di sorveglianza ma le indagini proseguono.