Un incidente stradale si è verificat in via Francesco Crispi ad Agrigento. Nel sinistro stradale sono rimasti coinvolti una bici elettrica, con in sella un immigrato poco più che ventenne, domiciliato ad Agrigento, e un’auto Audi, condotta da un turista tedesco.

Ad avere la peggio il giovane a bordo della bici, che ha riportato traumi sparsi in varie parti del corpo ed è stato trasferito in ospedale per le cure necessarie. Sul posto sono giunti gli agenti della polizia municipale per occuparsi dei rilievi.