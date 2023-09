Il Comune avvisa la cittadinanza che la Società Enel Sole che gestisce parte dell’illuminazione pubblica ha istituito il numero verde 800-901050, a disposizione dei cittadini, per segnalare guasti o situazioni di pericolo su tali impianti. Il Contact Center è attivo tutti i giorni 24 ore su 24.

Per rendere il servizio più efficace e tempestivo è necessario comunicare all’operatore il numero identificativo del punto luce spento/non funzionante, indicato in apposita targhetta collocata sul palo o nelle sue vicinanze.

È possibile contattare la società Enel Sole attraverso i seguenti canali:

1) numero verde 800 90 10 50 chiamata gratuita anche da cellulare

2) fax verde 800 90 10 55

3) e-mail: sole.segnalazioni@enel.com

4) siti internet: www.sole

Giovanni Blanda