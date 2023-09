“Dopo un anno di annunci a vuoto sul caro voli, Schifani è praticamente al punto di partenza, tanto che oggi il presidente, dopo l’incontro con l’ad di Ryanair, comunica di pensare ad un tavolo tecnico, la soluzione, cioè, di chi, come lui, non ha nessuna soluzione e brancola nel buio. E questo mentre Natale bussa già alle porte e i siciliani tremano di fronte ad un nuovo, probabile, caro voli che impedirebbe loro di venire a trascorrere nell’isola le feste in famiglia”.

Lo afferma Jose Marano, vice presidente Cinquestelle della IV commissione dell’Ars. Ambiente, Territorio e Mobilità.

“Non è che il decreto del ministro Urso – dice Marano – ci convincesse più di tanto, anzi, ma non c’è dubbio che la retromarcia di Roma sul tetto ai prezzi è l’ennesima sconfitta di questo governo di centro destra che anche sul fronte del caro voli non ha ancora trovato soluzioni concrete. Finora si è limitato ad un serie di annunci seguiti da iniziative praticamente inutili come quella dell’osservatorio che si è riunito solo 2 volte e che non ha prodotto nulla di concreto”.

“Schifani – conclude la deputata – piuttosto che imboccare un vicolo cieco dopo l’altro si confronti col Parlamento, cosa che ha dimostrato ampiamente non essere il suo forte, visto che chiediamo la sua presenza in aula da parecchio tempo, e venga in commissione dove giace da mesi e mesi una mia richiesta di audizione del presidente della Regione e dell’assessore Aricò”.