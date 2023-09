Continua l’azione repressiva da parte della Polizia Municipale contro l’increscioso fenomeno del deposito dei rifiuti lungo le strade comunali seguito, anche, dall’abbandono incontrollato di rifiuti nelle strade di campagne, ripulite parecchie volte, dove l’inciviltà dei cittadini la fa da padrone.

Tale azione repressiva si avvale dell’ausilio di alcune videocamere poste in alcuni luoghi oggetto del deposito di rifiuti, in special modo quelli lasciati al di fuori del deposito temporaneo della divina Commedia, dove i cittadini sono solito lasciare sulla strada i vari rifiuti nonostante gli orari di chiusura del centro stesso.

In quest’ultimo periodo sono state elevate una decina di sanzioni che a breve saranno notificate ai trasgressori.

Al momento il centro di deposito, tra l’altro, è chiuso al pubblico giusta Ordinanza Commissariale n. 2 del 19 settembre u.s., che vieta l’accesso al pubblico sino al prossimo 30 settembre, ma parecchi cittadini, pur verificando la chiusura della struttura continuano a depositare all’esterno rifiuti vari, provocando ai residenti della zona e non notevoli difficoltà.

Si chiede, infine, a tutti i cittadini l’osservanza dell’Ordinanza Sindacale n. 14/2019 che vieta di depositare i rifiuti all’area esterna del deposito temporaneo nei giorni e negli orari di chiusura.

Per l’altro fenomeno di abbandono incontrollato di rifiuti nelle strade di campagne, verrà valutata la collocazione di fototrappole che riescano a riprendere i cittadini che ancora nel 2023 mostrano la lro scarsa civiltà e rispetto dellìambiente, ricordando loro le ripercussioni economiche per le continue operazioni di bonifica, i cui costi ricadono sull’intera collettività.

E’ auspicabile che il nostro territorio dia una sensibile risposta al fenomeno dell’abbandono dei rifiuti dimostrando di amare il proprio territorio, mostrando un senso di civiltà nel rispetto della cosa pubblica.