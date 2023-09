L’Assessorato dell’Istruzione e della Formazione Professionale della Regione Sicilia ha attivato le procedure per l’erogazione degli stanziamenti destinati alla fornitura gratuita e semigratuita dei libri di testo per le famiglie con basso reddito, anche per l’anno scolastico 2023/2024.

Lo rendono noto il sindaco di Licata Angelo Balsamo e l’assessora comunale alla Pubblica Istruzione Maria Platamone. Beneficiari dell’intervento sono gli studenti delle scuole secondarie di primo (medie) e di secondo grado (superiori), statali e paritarie del territorio.

Per accedere al beneficio, i genitori o altri soggetti che rappresentano lo studente, devono appartenere a nuclei familiari con indicatore della Situazione Economica Equivalente (ISEE), in corso di validità, pari o inferiore ad euro 10.632,94. L’attestazione ISEE di riferimento è quella rilasciata a gennaio 2023 con scadenza 31 dicembre 2023.

Le istanze, corredate dalla fotocopia del documento di riconoscimento in corso di validità del soggetto richiedente il beneficio (padre, madre o tutore) e indicazione del codice Iban Bancario o postale intestato al genitore richiedente (no libretto postale), dovranno essere presentate esclusivamente all’Istituto Scolastico di appartenenza, entro e non oltre il 13 ottobre 2023, pena la decadenza.

Il modello di domanda può essere ritirato direttamente presso le scuole di appartenenza, nonché presso il Servizio Pubblica Istruzione dell’Ente sito in Piazza Matteotti (Biblioteca Comunale) oppure scaricato dal sito web istituzionale del Comune di Licata all’indirizzo: www.comune.licata.ag.it

Per ulteriori informazioni, è possibile rivolgersi al Servizio Pubblica Istruzione, Piazza Matteotti, 1 – tel. 0922/868229 – email: urp@comune.licata.ag.it