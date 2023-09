Il “Gambero Rosso” premia la Sicilia del vino con 27 riconoscimenti “Tre Bicchieri”, il massimo grado di valutazione. I risultati verranno pubblicati nella Guida del Gambero Rosso, Vini d’Italia 2024. Alla selezione di quest’anno hanno partecipato più di duecento cantine siciliane, inviando i loro vini in degustazione. Sono più di mille le etichette made in Sicily sottoposte al giudizio della giuria del Gambero Rosso.

Secondo il Gambero Rosso, la piattaforma considerato la Bibbia del food and beverage, la Sicilia “sta esprimendo, e non da ora, uno straordinario dinamismo che l’ha portata ad occupare posizioni di rilievo sul mercato italiano e su quello internazionale”. La zona dell’Etna, secondo il Gambero Rosso, sta dimostrando una capacità produttiva di altissima qualità.

Dal rosso al bianco, ecco il vino di qualità siciliano

Gli esperti di Gambero Rosso fanno notare una modifica strutturale alla produzione vitivinicola siciliana. Infatti, se la grande affermazione di vini siciliani, la “sicilian renaissance” di qualche anno fa era trainata dai rossi, Nero d’Avola in primis, negli ultimi anni abbiamo visto un ritorno in grande stile dei bianchi”.

Più della metà dei premi, infatti, quest’anno va a bianchi di gran classe, da uve autoctone, complessi, profondi, capaci di evolvere nel tempo, ma anche irresistibili alla beva. Questa linea di tendenza non significa, tuttavia, che i rossi siciliani non vadano bene. E’ sempre il magazine a specificare che “i rossi tengono le posizioni, e gli 11 premiati sono vini di carattere, ricchi, longevi ma buonissimi anche da giovani. Il comparto dei vini “naturali”, se così vogliamo definirli, qui nell’isola è un pieno fermento, e offre una serie di etichette che oltre ai requisiti di rito si presentano impeccabili e ben eseguiti anche nel bicchiere del degustatore più esigente… come non premiarli? La ragione è probabilmente nel fatto che si è affacciata alla ribalta una nuova generazione di professionisti di vigna e di cantina preparatissima tecnicamente, ma che ha ben chiari ideali e obiettivi. Una combinazione che non può fallire”.

Il Gambero Rosso

Gambero Rosso è la piattaforma leader per contenuti, formazione, promozione e consulenza nel settore del Wine Travel Food italiani. Offre una completa gamma di servizi integrati per il settore agricolo, agroalimentare, della ristorazione e della hospitality italiana che costituiscono il comparto di maggior successo, a livello internazionale, per la crescita dell’economia.

Le criticità del settore vitivinicolo siciliano

Una buona notizia per un settore alle prese con una grave crisi di sistema. Climate change e peronospera hanno creato notevoli difficoltà al settore. Secondo i dati raccolti da Ismea, il dato che emerge al momento è il netto calo di produzione che si attesta tra il 50 e il 60 per cento in meno rispetto alla vendemmia 2022 in diversi ambiti territoriali. Calo produttivo che è dovuto alle fitopatie (peronospora e oidio) e alle alte temperature che, dopo una primavera piovosa, si sono registrate nell’ultima decade del mese di luglio. La produzione regionale 2023 di vino e mosti dovrebbe oscillare tra i 2.288.000 e 2.746.000 di ettolitri, contro i 4.577.000 del 2022 .

Questo l’elenco dei “Tre Bicchieri” siciliani

AV 01 Catarratto Orange 2021 Rallo

Cavadiserpe Mandrarossa 2021 Cantine Settesoli

Cerasuolo di Vittoria Cl. 2021 Tenuta Bastonaca

Etna Bianco 2022 Monteleone

Etna Bianco A’Puddara 2021 Tenuta di Fessina

Etna Bianco Arcuria 2021 Graci

Etna Bianco Cavanera Ripa di Scorciavacca 2022 Firriato

Etna Bianco Contrada Taccione 2021 Planeta

Etna Bianco Lenza di Munti 720 slm 2022 Cantine Nicosia

Etna Bianco Sup. Contrada Villagrande 2019 Barone di Villagrande

Etna Bianco Sup. Contrada Volpare Frontebosco 2022 Maugeri

Etna Rosato de Aetna 2022 Terra Costantino

Etna Rosso Alta Mora Guardiola 2019 Alta Mora

Etna Rosso Contrada Pietrarizzo 2020 Francesco Tornatore

Etna Rosso Contrada Zottorinoto Ris. 2019 Cottanera

Etna Rosso Ghiaia Nera Tenute Tascante 2021 Tasca d’Almerita

Etna Rosso San Lorenzo Piano delle Colombe 2020 Girolamo Russo

Etna Rosso V. Barbagalli 2020 Pietradolce

Familiy and Friends Firraru 2021 Feudo Maccari

Faro 2021 Le Casematte

Infatata 2022 Caravaglio

Marsala Vergine Ris. 2011 Duca di Salaparuta – Florio

Moro di Testa 2020Feudi del Pisciotto

Passito di Pantelleria Ben Ryé 2020 Donnafugata

Salealto Tenuta Ficuzza 2021 Cusumano

Sicilia Grillo Kheirè 2022 Tenuta Gorghi Tondi

Sicilia Rosso Magma 2020 Frank Cornelissen