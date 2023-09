I carabinieri della Compagnia di Sciacca hanno arrestato un 33enne e un 29enne, entrambi originari della Romania, per il reato di furto aggravato. I due soggetti sono stati sorpresi a rubare oltre 600 metri di rame dalla struttura ricettiva Grand Hotel San Calogero.

I militari dell’Arma li hanno pizzicati nel momento in cui stavano caricando “l’oro rosso” in auto. Il fatto è avvenuto in piena notte. Non hanno avuto il tempo di scappare. Entrambi, dopo le formalità di rito, sono stati arrestati e posti ai domiciliari in attesa della convalida del provvedimento.