Si è spacciato per un ausiliare dell’Asp di Agrigento facendosi consegnare l’oro da un’anziana che doveva effettuare una visita al poliambulatorio, nei locali dell’ex ospedale della Città dei templi. Alla pensionata, una 78enne di Raffadali, ha detto che avrebbe dovuto lasciare gli accessori per non inficiare l’esame. La donna, caduta nel tranello, ha così consegnato i monili d’oro. Una truffa che ha fruttato al balordo un ingente bottino. Poi la fuga. L’anziana soltanto dopo ha capito di essere stata raggirata e ha chiamato la polizia. Al via le indagini per risalire all’identità del truffatore.