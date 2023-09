“Sono soddisfatto che sette milioni di euro vadano a sostegno del personale Asacom, per il servizio igienico sanitario e trasporto dei disabili, a beneficio delle scuole secondarie in Sicilia. Prima in Commissione e dopo in Aula abbiamo approvato l’emendamento che assegna questi fondi alle Città metropolitane e ai liberi consorzi per espletare servizi indispensabili per il percorso scolastico degli alunni più fragili”.

È quanto dichiarato dal deputato regionale Marco Intravaia in merito all’approvazione dell’emendamento che stanzia sette milioni di euro aggiuntivi per il personale Asacom.